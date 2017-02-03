В этих местах бесследно исчезают целые экспедиции, в них не действуют законы земной физики, животные...
- На необитаемом острове найдена ДЕНЕЖНАЯ ШАХТА, полная сокровищ! Территория загадок
- Роскосмос обеспечит повышение качества сборки «Союзов» после потери «Прогресса»
- Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9
- На юге США обнаружен гигантский разлом [ВИДЕО]
- Раскрывая тайны. Мистика: Аномальные зоны (2015)
, Вселенная 49
, Вселенная 33
, Открытия 24
, Наука 44
, Прошлое 53
, Тайны 47
, Вселенная 40
, Видео 77
, Вселенная 56
, Цивилизации 76
, Прошлое 73
, Прошлое 34
, НЛО 68
, Вселенная 52
, Наука 60
, Вселенная 60
, Видео 204
, Религия 70
, Религия 68
, Прошлое 72
, Вселенная 73
, Вселенная 53
, Открытия 80
, Наука 155
, Наука 42
, Прошлое 77
, Прошлое 96
, НЛО 45
, Вселенная 44
, Видео 673
, Загадки 63
, Вселенная 57
, Полезные статьи 58
, Религия 151
, Прошлое 142
, НЛО 77
, Вселенная 118
, Тайны 70
, Видео 186
, Вселенная 60
, Загадки 78
, НЛО 125
, Артефакты 217
, Артефакты 103
, Артефакты 80