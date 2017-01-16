1050 лет назад, в лето 965 г., великий русский князь Святослав Игоревич разгромил хазарскую армию и ...
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