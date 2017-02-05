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Испанским археологам удалось найти корабль с сокровищами древних римлян, который утонул около 1800 лет назад
Совсем недавно испанские археологи сделали уникальное открытие подле острова Кабрера. Ученым удалось найти корабль времен Римской империи, которому около 1,8 тысячи лет назад. Как отмечет издание ʺРо...
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