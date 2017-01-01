, Наука 50
Природа будущего

В Год экологии пройдет около 600 мероприятий Президент обсудил с министром природных ресурсов и эко...

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Загадочные гости

С летающими тарелками наиболее часто отождествляют инопланетян, хотя фиксируемые странного вида лета...