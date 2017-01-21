В подтверждении того, что мы даже не вторые на планете, беру только то, что буквально валяется у нас...
- Факты и артефакты
- Белорусская пенсионерка пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров
- Археолог нашел самое древнее селфи в Британии
- Три тысячи лет назад китайцы делали барабаны из кожи крокодилов
- Тайны Пещеры Хуашань
, Вселенная 143
, Видео 86
, Загадки 78
, Видео 135
, Цивилизации 134
, Прошлое 69
, НЛО 73
, Мифы 106
, Загадки 63
, Видео 81
, Вселенная 103
, Наука 87
, Наука 200
, Загадки 96
, Тайны 84
, НЛО 143
, Видео 268
, Вселенная 99
, Наука 78
, Прошлое 131
, Прошлое 88
, Загадки 75
, Наука 110
, Артефакты 88
, Артефакты 82
, Видео 260
, Цивилизации 114
, НЛО 88
, Мифы 113
, Наука 93
, Загадки 149
, Видео 165
, Наука 113
, Наука 157
, Прошлое 107
, Вселенная 107
, Цивилизации 253
, Прошлое 231
, Загадки 136
, Вселенная 144
, Видео 231
, Наука 130
, Вселенная 183
, Артефакты 100
, Артефакты 128