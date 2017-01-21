, Загадки 96
Люди и тараканы

Британские ученые недавно поставили перед собой цель определить уровень полезности обычных тараканов...

, Наука 130
Леса, лёгкие планеты?

Есть такое заблуждение, которое вошло даже в учебники, леса – лёгкие планеты. Леса на самом деле про...