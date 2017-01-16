, Наука 67
Леса, лёгкие планеты?

Есть такое заблуждение, которое вошло даже в учебники, леса – лёгкие планеты. Леса на самом деле про...

, Вселенная 122
Люди и великаны?

Тема великанов, людей гигантского роста (иной расы или наших предков) не дает покоя многим интересую...